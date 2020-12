Covid-19, la testimonianza di Domenico: “Un grazie a medici ed infermieri, persone eccezionali”

La voce ancora stanca, ma la serenità di chi ce l’ha fatta a sconfiggere il Coronavirus. Ad un giorno dalle dimissioni, Domenico Catalfamo, operatore socio sanitario di Terme Vigliatore e volontario della Misericodia, ha deciso di rendere pubblica la sua storia, per raccontare a tutti quello che ha vissuto e ringraziare quanti l’hanno aiutato a superare questo difficile momento.

Una testimonianza preziosa e positiva quella del nostro concittadino che racconta i lunghi momenti di incertezza in cui, improvvisamente e inconsapevolmente, è stato catapultato dal virus e che è riuscito a superare con lo spirito giusto, fatto di responsabilità e immensa gratitudine per i professionisti del settore sanitario.

“Sono passati 23 giorni da quando il 118 mi ha accompagnato al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono stato trasferito nel reparto di malattie infettive, dove ho avuto modo di constatare la serietà e professionalità di chi ci lavora e di chi tutti i giorni cerca di tenere il reparto efficiente agli ordini della referente di reparto e dei Dott. Panella, Imbesi, Recupero, Morsellino, Sacco e Foscolo. Il Covid-19 non è una scemenza, non è una passeggiata, purtroppo il virus esiste ed è brutto, ti allontana da tutto e da tutti, ti porta lontano dai tuoi affetti, spesso causa depressione. Le giornate in ospedale sembrano infinite. Fortunatamente attraverso il telefonino, con una chiamata o messaggio, potevo sentire la vicinanza dei miei familiari ed amici che hanno cercato di tirarmi su il morale e alleviare le giornate buie. Un grazie anche agli infermieri che nonostante le tute bianche, la visiera, mascherina, riuscivano a parlare e scherzare, strappandomi un sorriso. Dunque grazie per il lavoro che fate e continuerete a fare per il bene della comunità.”

Domenico Catalfamo ha poi voluto rivolgere un pensiero ai suoi compagni di stanza, con i quali ha condiviso quei giorni di isolamento, quindi facendosi forza a vicenda. “Spero di rivedervi tra qualche settimana fuori, sapendo che anche voi avete sconfitto il Covid-19”.

Infine, Domenico rivolge un appello al senso di responsabilità di ognuno: “Mi raccomando amici, paesani, conoscenti e tutti, cercate di usare la mascherina e i guanti. Cercate di non fare assembramenti, perché il virus esiste veramente e fa molto, ci toglie la cosa più cara che abbiamo: gli affetti. Perdere un familiare è un dolore che difficilmente si supera”.