Barcellona, il Rotary Club dona un buono di 1000 euro per l’acquisto di latte in polvere

Il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di donare all’associazione “La Casa di Francesco”, con sede nel quartiere di Sant’Antonino, un buono di 1.000 euro per l’acquisto di una fornitura di latte in polvere per neonati, per fronteggiare il periodo di emergenza.

L’idea è nata a seguito di un confronto del presidente del Rotary Avv. Francesco Giunta ed il presidente dell’Associazione Antonella Scarpaci, per trovare dei mezzi per venire incontro al bisogno urgente di aiuti economici e materiali in favore di tante famiglie che hanno perso il lavoro e non riescono a trovarne altro.

“Si è pensato di indirizzare – afferma il Rotary – il contributo all’acquisto del latte per i neonati in quanto, normalmente, le derrate alimentari ed i buoni per i supermercati che vengono consegnate all’associazione, non consentono di soddisfare i bisogni dei più piccini, i quali hanno necessità di acquisti mirati a prodotti specifici, che non essendo da banco, devono essere ordinati appositamente attraverso distributori specializzati.”

Il Rotary, sempre vicino ai problemi della collettività di cui fa parte, è lieto di avere dato il suo contributo ad una associazione di volontari molto attiva nel territorio in favore di chi ha meno, nella consapevolezza che aiutare i più piccoli nel loro percorso di crescita, con amore, è una esperienza preziosa che incoraggia a dedicarsi sempre di più al prossimo.