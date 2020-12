Punti di Vista: questa sera è ospite Veronica Di Perna

Alle ore 19.00 di questo pomeriggio torna l’appuntamento con “Punti di Vista”, il format di 24live.it per entrare nella notizia e scandagliare ogni punto di vista: del lettore, del giornalista, della società.

L’ospite sarà Veronica Di Perna, autrice e psicologa, con la quale ci soffermeremo sul tema “Leggere ai tempi del Covid-19”.

Veronica Di Perna è una libera professionista, anche project manager per diversi enti pubblici e privati, ha lavorato spessissimo con e per le scuole di ogni ordine e grado e si è molto occupata di violenza di genere per un noto

centro antiviolenza siciliano come consulente. “Futuro Anteriore -Memoria di uno Sconosciuto” edito New Book Edizioni è il suo romanzo di esordio. La puntata di oggi arricchirà anche un’altra delle nostre rubriche, 24livebook che vedrà nelle prossime settimane un’intervista alla protagonista come autrice.

La puntata sarà trasmessa in diretta sulle nostre pagine facebook e youtube e i lettori, come sempre, potranno commentare e interagire, intervenendo alla diretta con domande sugli argomenti trattati. Potete preparare le vostre richieste e inviarle già da adesso alla redazione attraverso il numero Whatsapp 328.547 26 92. Le più interessanti saranno proposta durante la puntata.