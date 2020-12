Barcellona, sanzioni a tappeto contro gli incivili

E’ stata un mattinata di controlli sul territorio barcellonese contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti indiscriminato, con il proliferare di micro discariche molti angolo della città.

Le telecamere hanno consentito di individuare un buon numero di cittadini indisciplinati, che nonostante le raccomandazioni degli ultimi giorni, continuano a gettare i rifiuti per strada. Le immagini di seguito ne immortalano alcuni, con una pattuglia della Polizia Locale che ha colto il flagranza quattro persone, elevando altrettante sanzioni d’importo variabile tra i 50 ed i 600 euro. La multa è di 50 euro se si gettano i rifiuti fuori dall’isola ecologica, 150 euro se si abbandonano nell’area dell’isola ecologica, quando quest’ultima non è posizionata, e 600 euro se si abbandonano in altre zone della città.









I controlli delle ultime settimane hanno consentito di elevare circa 120 sanzioni e proseguiranno nei prossimi giorni, sfruttando anche le telecamere dalla videosorveglianza, oltre all’installazione di altre fototrappole così come previsto dagli accordi con la ditta Dusty.