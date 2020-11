Barcellona, premiati gli alunni dell’I.C. Capuana nel Campionato Junior di Giochi Matematici

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ dell’I.C. Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto lo scorso anno scolastico 2019/2020 hanno partecipato alla selezione dei giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi. Il primo step ha visto qualificarsi 3 alunni per la classe 4^ e tre per la classe 5^.

“Quest’anno purtroppo – si legge nella nota – ci siamo trovati a dover gestire l’eredità della pandemia della scorsa primavera e del conseguente lockdown, timorosi poi che una seconda ondata potesse vanificare gli sforzi finora compiuti. Il nostro atteggiamento è stato quello che da un lato occorreva “tener duro“ e non rinunciare, per quello che si può, alla “normalità“ che ci siamo costruiti in questi anni e dall’altro, dall’altro non si poteva non prendere atto della situazione, adeguando la nostra “normalità“ alle circostanze eccezionali che stiamo vivendo. Ecco perché il nostro Istituto ha partecipare all’edizione 2020 dei “Giochi d’Autunno”, ribadendone l’utilità dal punto di vista didattico. Ecco perché quest’anno durante la chiusura siamo riusciti, nonostante i tempi non facili, a portare a termine questa esperienza, ed è solo grazie alla buona volontà dei docenti, dei genitori e degli alunni protagonisti che, oggi con orgoglio, possiamo complimentarci con i classificati.

Ecco la classifica della Finale dei Campionati Junior di Giochi Matematici 2020 a cui hanno aderito le classi 4^ e 5^ Capuana, Acquacalda, Protonotaro.

Classe 5^ a.s. 2019/2020

1° Maria Chiara Aliberti Barcellona Pozzo di Gotto Capuana

1° Santi Pino Barcellona Pozzo di Gotto Capuana

7° Noemi Rossello Castroreale Protonotaro

Classe 4^ a.s. 2019/2020

1°Erica Bauro Barcellona Pozzo di Gotto Capuana

25° Claudio Cristiano Leo Barcellona Pozzo di Gotto Capuana

25° Manuela Puca Barcellona Pozzo di Gotto Acquacalda