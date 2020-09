I tifosi dell’Igea chiedono di tornare allo stadio: “Il calcio senza di noi non ha senso”

Un appello, un grido d’allarme, una voglia di mostrare la loro sana passione per la squadra del cuore. E’ questo il messaggio lanciato dai tifosi dell’Igea 1946, che davanti alla sede del club Igeani Vecchia Guardia di via Mandanici hanno mostrato uno striscione “L’Igea è delle sua gente. Riaprite gli stadi!!!”.

La scelta di manifestare tutto l’amarezza per la scelta di chiudere gli impianti sportivi, applicando in modo restrittivo le norme anti Covid, è stata condivisa dalla società e dalla squadra, che ieri ha visitato la sede, con una folta delegazione di dirigenti e giocatori.

Sulla pagina facebook dei tifosi è stato pubblicato un post che esprime lo stato d’animo della tifoseria giallorossa, unita in questo con gli altri gruppi organizzati italiani: “Il calcio è passione! Il calcio è aggregazione! Lo Stadio e’ la nostra seconda casa! Vogliamo i nostri Gradoni! Vogliamo essere liberi di incitare la nostra IGEA! Senza tifosi non è calcio! Senza di noi non ha senso! Riaprite Gli stadi !!!