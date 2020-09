Coppa Italia, primi verdetti: passa l’Igea, si ferma la Nuova Azzurra

Arrivano i primi verdetti nei torneo di Coppa Italia, dopo la gara di ritorno dei sedicesimi di finale. L’Igea 1946 supera alla distanza un buon Acquedolci e approda agli ottavi di finale. I giallorossi, dopo aver vinto 2-1 in trasferta nella gara d’andata, sono stati bravi a non disunirsi dopo lo svantaggio iniziale al 15′ con un gol di Nellar. Al 24′ è arrivato il pareggio di La Rosa, ma la partita si è decisa nella ripresa con l’autogol al 3′ dei Nellar, con un tocco su punizione di Genovese, che al 16′ ha chiuso il match con il gol del 3-1. L’Igea 1946 entra nell’elitè del calcio siciliano tra le migliori sedici squadre approdati al secondo turno. Ci sono tra gli altri compagini storiche come Giarre, Enna, Akragas, Folgore, Mazara, Favara, Ragusa, Sancataldese e Siracusa.

Jonica F. C. Giarre 1946 2-2 Aci S. Antonio Calcio Mascalucia San Pio X 4-3 Atletico Catania Enna Calcio 1-2 Carlentini Calcio Acicatena Calcio 1973 1-1 Casteltermini Akragas 2018 1-1 Dolce Onorio Folgore Unitas Sciacca Calcio 2-1 Don Carlo Misilmeri Oratorio S. Ciro E Giorgio 3-0 Igea 1946 Acquedolci 3-1 Mazara Calcio Marsala Calcio 2-0 Monreale Calcio Castellammare Calcio 94 0-1 Pro Favara 1984 Canicatti 3-1 Ragusa Calcio Santa Croce 3-1 Sancataldese Calcio Nissa F. C. 1-1 Virtus Ispica 2020 Sport Club Palazzolo 2-1 Parmonval C. U. S. Palermo 0-0 Real Siracusa Belvedere Siracusa 1-0 in grassetto le squadre promosse agli ottavi

Finisce invece il percorso della Nuova Azzurra nella Coppa Italia Promozione, dopo aver lottato alla pari con l’Atletico Messina. Dopo il 2-2 dell’andata, i ragazzi del tecnico Beppe Salvo sono passati in vantaggio con del bomber Marcini, ma hanno poi subito la rimonta nella parte finale del gara, con il gol della vittoria dei messinesi realizzato al 50′ della secondo tempo. L’1-2 lascia l’amaro in bocca, ma in casa Nuova Azzurra non si fanno drammi, perchè l’obiettivo stagionale è la salvezza nel torneo che inizia la prossima settimana.