Coronavirus, sei nuovi casi a Milazzo confermati dall’Asp

Un improvviso aumento di casi di Covid-19 nel comune di Milazzo. La conferma arriva dall’Asp che ha comunicato al Sindaco che i tamponi eseguiti negli ultimi giorni hanno fatto emergere la presenza di sei soggetti positivi. Un numero che si somma al medico del “Fogliani” delle scorse settimane.

Inspiegabile il motivo di questo incremento che non si era verificato neppure nelle settimane del lockdown.

“Tra l’altro – si legge nella nota del comune – le sei persone positive, cinque uomini ed una donna, secondo quanto emerso, non sono collegate dal punto di vista familiare e vivono in diverse zone della città, sia nel centro che in periferia.”

Il sindaco Formica ha già avviato contatti con le altre istituzioni e sta valutando l’adozione di provvedimenti restrittivi soprattutto per eliminare gli assembramenti di giovani che, durante le ore serali, si riuniscono nei locali, non indossando, contrariamente a quanto previsto dalla normativa, la mascherina.

Non è esclusa una rimodulazione degli orari e altri provvedimenti che sono al vaglio alla luce anche delle indicazioni che giungono da Prefettura e Questura.