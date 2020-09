Coppa Italia, buona la prima per l’Igea: rinviata la riunione della dirigenza

Con un gol al 96′ di Santino Biondo, l’Igea 1946 batte 2-1 in trasferta l’Acquedolci e guarda con ottimismo alla gara di ritorno in programma domenica 13 settembre in uno stadio D’Alcontres-Barone a porte chiuse.

La squadra del tecnico Beppe Furnari ha disputato una buona gara soprattutto nella ripresa. Dopo il primo vantaggio con Tricamo, i giallorossi sono stati raggiunti dal pareggio dell’Acquedolci con Carrello, prima della zampata decisiva di Biondo in pieno recupero.

La società intanto ha rinviato la riunione annunciata dal presidente Stefano Barresi per partecipare alla presentazione del campionato di Eccellenza organizzata dal Comitato regionale della Figc. Le annunciate dimissione del presidente sono sospese, in attesa adesso delle indicazioni chiare per possibilità di riaprire al pubblico gli stadi come il D’Alcontres, dove è possibile garantire il giusto distanziamento anti Covid.