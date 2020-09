Oliveri, Lido Baiadèra eletto tra i migliori stabilimenti balneari del 2020

Tra i vincitori del concorso di Best Beach, gli oscar delle spiagge italiane organizzate dal portale di settore Mondo Balneare, c’è il Lido Baiadèra di Oliveri.

Il concorso si è tenuto per il quinto anno consecutivo e ha visto candidarsi centinaia di stabilimenti in tutta Italia. Due le possibilità per vincere: il primo premio assoluto “Best Beach“, assegnato da una giuria di esperti che ha valutato lo stabilimento più all’avanguardia in termini di bar e ristorazione, architettura, arredamento e servizi; e i premi “Best Beach Bar“, “Best Beach Design” e “Best Italian Beach“, scelti dai voti del pubblico che anche quest’anno hanno superato i centomila.

Il Lido Baiadèra è il vincitore della categoria “Best Beach Design“, che premia gli stabilimenti d’eccellenza in termini di architettura e arredamento, scelto da 12.012 voti.

La cerimonia di premiazione del concorso “Best Beach” si terrà alla fiera Sun, evento internazionale di riferimento per il turismo balneare e l’outdoor design, in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020.