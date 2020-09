Barcellona, grande successo per il 4° Memorial ciclistico “In ricordo di Melania”

Si è svolto ieri 𝗶𝗹 𝟰° 𝘁𝗿𝗼𝗳𝗲𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 “𝗜𝗻 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗻𝗶𝗮”, con partenza alle ore 7:30 dalla Zona Industriale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ad organizzare l’evento è stata l’associazione “ACS Terra Nostra” presieduta dalla promotrice Giuditta Bongiovanni, in collaborazione con l’associazione “ASD Team Bike Genesi”, Presidente Paolo Campanella e patrocinato dal Comune di Barcellona.

L’evento, dedicato alla 24enne Melania Maniscalco venuta a mancare prematuramente per una grave malattia al cervello, ha avuto come obiettivo primario la raccolta fondi da donare al Reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Messina.

“La forza che ha avuto Melania – ha dichiarato la Presidente Giuditta Bongiovanni – è presente nei racconti di tutti. Una ragazza che sicuramente ha avuto paura com’è giusto che sia ma che ha affrontato la malattia con dignità dando coraggio ad altri. Per me è un vero simbolo di forza, un vero esempio. Il mio pensiero non si è mai affievolito nel tempo, tra la rabbia comprensibile di chi si chiede il perché debbano accadere queste cose ed il coraggio di andare avanti nella vita nonostante le tante pugnalate ricevute. Se penso a lei la parola che mi viene in mente è sempre e solo una: FORZA!”

La gara a scopo benefico, che ha visto partecipare 100 ciclisti provenienti da tutta la Sicilia orientale e dalla vicina Calabria, ha visto primeggiare nella 1° Batteria (over 45) Gianluca Pullano, seguito da Mario Pirrone e Alejandro Seminara per il secondo e terzo posto. Nella 2° Batteria (under 45) il primo classificato è stato Santo Rigano. Marco Oliva e Giuseppe Bongiovanni secondo e terzo posto.