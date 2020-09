Parte la stagione calcistica con la Coppa Italia: l’Igea in campo mercoledì, buon pari della Nuova Azzurra

La stagione calcistica 2020-2021 è ripresa in Sicilia con i primi turni della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Si tratta di un segnale positivo dopo il lungo blocco dell’attività legata all’emergenza Covid-19. Le tante restrizioni, con molti incontri disputati a porte chiuse, non hanno frenato la voglia di tornare in campo di giocatori, tecnici e dirigenti, in attesa che anche i tifosi possano tornare a frequentare gli stadi. A Barcellona, per l’Igea 1946 è solo una questione burocratica, con il via libera della Questura e della Prefettura sulla capienza ridotta di un impianto di categoria superiore come il D’Alcontres-Barone che può garantire tutto il distanziamento richiesto dalle normative anti Covid. La società del presidente Stefano Barresi è al lavoro per definire l’esatto numero di posti disponibili e la loro dislocazione. La squadra del tecnico Beppe Furnari giocherà mercoledì a Sant’Agata di Militello a porte chiuse contro l’Acquedolci la gara d’andata del primo primo turno di Coppa Italia, per poi ricevere la visita dei nebroidei domenica 13 settembre alle 16 in un’impianto aperto a pubblico con una capienza ridotta.

Ha invece già esordito la Nuova Azzurra del tecnico Beppe Salvo, che ha ottenuto un ottimo pareggio allo Stadium Despar di Mili Marina contro l’Atletico Messina, E’ stato un 2-2 intenso, che lascia aperte le porte di un passaggio del turno per formazione del presidente Giunta nella gara di ritorno in programma domenica prossima a Fondaconuovo a partire dalle 15.30. Per i barcellonesi le marcature sono state di Carmelo Agrì e Gabriele Piccolo su rigore.