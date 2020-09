Oliveri, al via la prima edizione delle residenze di arte pubblica

Il Comune di Oliveri in collaborazione con l’Associazione Culturale Emergence e con il patrocinio dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana presenta la prima edizione delle residenze di arte pubblica all’interno della programmazione di Emergence Festival con gli artisti Nespoon, Ruce e Massimo Paganini in collaborazione con il paesaggista Giovanni Bonasera.

Il progetto, a cura di Giuseppe Stagnitta, intende porsi come il primo di una lunga serie di residenze di arte pubblica che, si auspica, porteranno il paese di Oliveri a posizionarsi a livello nazionale come uno dei luoghi più ambiti e prestigiosi per questa tipologia di attività. Un progetto pensato per creare un dialogo costruttivo tra la “tradizione”, la “popolazione” e il “territorio”.

Durante la progettazione dell’opera, tutti gli artisti hanno coinvolto il territorio e i suoi abitanti e la memoria storica nel processo di elaborazione creativa. Un aspetto molto importante che diventa il focus del progetto delle residenze nel tentativo di aiutare il cittadino in quel processo di riappropriazione della propria identità territoriale e pubblica, riconoscendosi all’interno dell’opera che lo trasforma in icona rappresentativa del territorio.

Lunedì 7 settembre alle ore 18:30 di fronte al palischermo della tonnara di Oliveri verrà presentato il progetto, con la presenza del Sindaco Francesco Iarrera, l’Assessore ai Beni Culturali Salvuccia Saporito, l’esperto del Comune di Oliveri arch. Francesca Ravidà, gli artisti Nespoon, Paganini, Ruce e il curatore Giuseppe Stagnitta.