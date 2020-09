Una festa per gli studenti meritevoli di Barcellona, premiati nella villa Primo Levi

L’amministrazione comunale, con una bella cerimonia, ha rinnovato l’appuntamento per la premiazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Barcellona, che alla fine del loro rispettivo ciclo di studi, hanno ottenuto il massimo dei voti.

I 142 studenti, 61 delle scuole secondarie di primo grado e 81 delle scuole secondarie di secondo grado, hanno ricevuto una medaglia ed una pergamena per ricordare questo passaggio della loro formazione scolastica. A coordinare la cerimonia è stata l’assessore alla pubblica istruzione Angelita Pino, con il supporto del personale dell’ufficio pubblica istruzione e con la presenza dell’assessore Antonio Raimondo. Alla premiazione, divisa in due fasi per ciascuna tipologia di scuola, così da limitare gli assembramenti e rispettare le norme anti Covid 19, ha preso parte anche la giovane pedagogista Valentina Ilacqua ed è stato proiettato un video realizzato da uno studente dell’IC Foscolo, durante la fase del lockdown.

Ecco alcune immagine della serata gentilmente concesse da Angela Pirri