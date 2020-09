Il consigliere Imbesi ringrazia la Protezione Civile per la rimozione dell’albero sulla SS113

Il consigliere comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Imbesi, esponente del movimento #Noicisiamo, esprime ringraziamenti all’Amministrazione e soprattutto alla Protezione Civile per la rimozione dell’albero sulla SS113.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale – si legge nella nota – per avere provveduto, per mezzo della Protezione Civile, a liberare dal pericolo dei rami sporgenti la SS113 che conduce e proviene dal Ponte Termini. Finalmente, dopo nostre ripetute segnalazioni, è stato rimosso un concreto pericolo per l’incolumità degli utenti della strada. Auspichiamo tuttavia che interventi di questo tipo vengano condotti per il futuro in orari non di punta. Condurre l’intervento alle 18 ha infatti creato qualche disagio agli automobilisti e, a nostro avviso, sarebbe stato preferibile utilizzare una fascia oraria in cui l’arteria, unico collegamento tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, risultasse meno trafficata. Il cittadino va messo infatti al centro di tutto, evitandogli anche i disagi che scaturiscono da lavori che giocoforza provocano un rallentamento del traffico veicolare.”