Il Cosenza Calcio ingaggia il giovane barcellonese Matteo Biondo, cresciuto nell’Academy

La società Academy Barcellona ha ufficializzato il passaggio del centrocampista classe 2005 Matteo Biondo al Cosenza Calcio, formazione di serie B. La formazione calabrese ha acquisito il cartellino del talento barcellonese a titolo definitivo superando la concorrenza di altre società professionistiche che avevano puntato sul giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Academy Barcellona.

E’ stato così ripagato l’impegno di Matteo, che come riferiscono i suoi allenatori, si è distinto per le sue qualità tecniche e umane, mostrando sempre grande impegno e spirito di sacrificio.

Per i dirigenti ed i tecnici dell’Academy Barcellona resta la bella soddisfazione di aver lanciato in una società professionistica uno dei suoi ragazzi.