Coronavirus, 33 nuovi casi in Sicilia. 980 gli attuali positivi

Sono 33 i nuovi positivi al Coronavirus, nelle ultime 24 ore, registrati nel report del Ministero della Salute, per un totale di 980 positivi nell’Isola. In isolamento domiciliare ci sono 911 persone, i ricoverati con sintomi sono 59 e nessun nuovo paziente nelle terapie intensive dove si trovano sempre 10 ricoverati.

In aumento i casi di Coronavirus in tutta Italia. Sono 1.367 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto rende noto il ministero della Salute. Vengono segnalati altri 13 decessi, che portano il totale a 35.458 dall’inizio dell’emergenza. Sempre nelle ultime 24 ore, in Italia sono stati sfiorati i centomila tamponi, il che fa scendere il rapporto positivi-tamponi a 1,4%.