Calcio Promozione, la Nuova Azzurra nel girone B con le messinesi ed il Gangi

Il comitato regionale della Figc ha ufficializzato la composizione dei gironi di Promozione, che vede ai nastri di partenza la neopromossa formazione barcellonese della Nuova Azzurra.

I ragazzi del presidente Giunta e del tecnico Salvo sono stati inseriti nel girone B con le formazioni messinesi della costa tirrenica e dell’area nebroidea. Per completare il girone è stata inserita un’unica squadra palermitana, il Gangi. Non mancheranno i derby con il Milazzo, la prima squadra della città mamertina, favorita d’obbligo per il salto di categoria, e con il Pro Falcone. Saranno tante le trasferte sui Nebrodi, a cui si aggiungono quelle a Messina, contro Gescal e Messana, ed sulla Madonie a Gangi.