L’Igea 1946 lavora duro per il ritorno in Eccellenza. Furnari: “Tutto procede secondo i piani”

Entra nel vivo la fase di preparazione precampionato dell’Igea 1946, che torna in Eccellenza con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice.

La squadra del presidente Stefano Barresi ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa di Ferrogosto. Conclusa la fase di carico, con due sedute giornaliere, i ragazzi in giallorosso, sotto la guida dell’allenatore Beppe Furnari e del suo staff tecnico, hanno effettuato un allenamento pomeridiano, con una maggiore attenzione sull’aspetto tattico. La sgambatura di ieri contro il Pro Falcone (5-1 sui tre mini tempi da 30′ con doppietta di Multanen e Genovese e il gol di Biondo su rigore) ha dato segnali positivi sul livello di preparazione della squadra.

“La prima fase del preparazione – ricorda il tecnico Furnari – è servita ritrovare la condizione fisica della squadra ed i ragazzi hanno davvero fatto un ottimo lavoro. Adesso affrontiamo la fase di scarico, allentando il ritmo, considerato il rinvio dell’esordio stagionale in Coppa Italia con la doppia sfida contro l’Acquedolci (6 settembre in trasferta e 13 settembre al D’Alcontres ndr). Avevamo programmato il lavoro sull’ipotesi di disputare la prima gara ufficiale il 30 agosto. Sfrutteremo una settimana in più per perfezionare i meccanismi del nostro gioco. Rispetto all’anno scorso per me c’è stato un approccio diverso, perchè ho seguito direttamente la fase della costruzione della squadra. Avevamo ipotizzato di avere un maggior numero di conferme, ma in ogni caso molti dei ragazzi che vestiranno la maglia dell’Igea nella prossima stagione conoscono già il mio modo di intendere il calcio. Ci faremo trovare pronti per l’avvio di campionato che si presenta molto equilibrato, in cui non credo ci siano squadre materasso come è potuto accadere negli anni scorsi. L’obiettivo sarà quello di dare il massimo per portare in alto i colori dell’Igea 1946”.

Sul mercato, dopo l’ufficializzazione dell’attaccante Multanen, la società resta vigile per potenziare l’organico e sta lavorando ancora per rendere ancor più competitivo sul gruppo juniores.