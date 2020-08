Barcellona, rinviato l’appuntamento “Discontinuo an open studio #3”

La terza edizione dell’evento “DISCONTINUO an open studio” organizzata dal Collettivo Flock, in programma dal 21 al 23 agosto a Barcellona Pozzo di Gotto in Vicolo I Placido Mandanici, è stata rimandata al 28-29-30 agosto.

Nonostante il Collettivo si sia interfacciato con le autorità competenti per allinearsi alle normative vigenti, a causa di un notevole aumento di casi covid e le conseguenti nuove direttive regionali, ad oggi, gli uffici di competenza non hanno avuto tempo a sufficienza per il rilascio dei documenti richiesti.

L’appuntamento quindi è rinviato al prossimo fine settimana.