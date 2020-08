Calcio, la Nuova Azzurra inizia la preparazione per il torneo di Promozione

E’ iniziata ieri la preparazione della Nuova Azzurra neo promossa nel campionato di Promozione. I danni causati dalla evento alluvionale di giorno 8 agosto hanno reso impraticabile il campo sportivo di Fondaconuovo e la squadra del tecnico Beppe Salvo si è ritrovata sul terreno di gioco del “Francesco Rao” di contrada San Paolo. “Tra una decina di giorni – conferma il presidente Giunta – rientreremo al Felice Naselli di Fondaconuovo, interessato da urgenti lavori di ripristino. Tutta la rosa hai iniziato con entusiasmo e con la massima concentrazione”. La rosa è ormai quasi al completo anche nel gruppo degli juniores. Lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore della prima squadra Giuseppe Salvo è composto da Dario Santangelo, preparatore atletico e responsabile squadra juniores, Francesco Caracciolo, allenatore portieri, e Stefano Calabrese, collaboratore tecnico. La società ha voluto ringraziare l’Assessore allo Sport Antonio Raimondo per il tempestivo intervento per l’assegnazione della struttura di San Paolo e per l’impegno a ripristinare il “Naselli” di Fondaconuovo, in vista di Coppa Italia e Campionato Promozione.