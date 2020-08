L’Igea ufficializza l’ingaggio dell’attaccante finlandese Multanen

L’Igea 1946, con una breve nota sul profilo social della società, ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante finlandese Kallen Multanen.

Il giocatore, classe ’89, dopo un breve periodo di prova ha convinto lo staff tecnico e società ed è entrato a far parte della rosa a disposizione dell’allenatore Beppe Furnari.

Multanen ha vissuto la sua prima esperienza in Italia con la maglia del Giorgione, nel torneo di Eccellenza Veneta. Adesso è pronto ad esordire con la casacca giallorossa nel torneo siciliano.

Il finlandese, nella sua carriera vanta svariati titoli di capocannoniere in serie D, C e B finlandese, in cui rimane uno tra i migliori marcatori di sempre con 136 reti in 256 presenze.