Beppe Raffaele è il nuovo tecnico del Calcio Catania

L’ex tecnico dell’Igea Virtus, Beppe Raffaele, è il nuovo allenatore del Calcio Catania, ai nastri di partenza del torneo di serie C con l’ambizione di puntare al salto di categoria. Raffaele, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 5 dicembre 1975, ma cresciuto a Piraino, si è fatto apprezzare soprattutto nei quattro anni in cui ha guidato l’Igea Virtus dall’Eccellenza fino alla soglia delle serie C, conquistando la vittoria nei playoff, che avrebbe potuto portare al ripescaggio della formazione giallorossa. Raffaele, già giocatore dell’Igea Virtus, dopo un breve parentesi estiva con il Messina, si è accasato a Potenza, dopo in due anni ha portato la formazione lucana a disputare gli ultimi playoff per la serie B, cedendo nei quarti di finale contro il Reggio Audace, dopo uno 0-0 che favorito la formazione emiliana per il miglior piazzamento nella stagione regolare.

“Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele – spiega in un comunicato il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino – valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva, la riconoscibilità della sua impronta tattica e la capacità di valorizzare le individualità nel contesto delle superiori esigenze del collettivo. Il contratto è annuale ma prevede un’opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22: considerando la parabola ascendente della carriera del neo-allenatore rossazzurro, abbiamo voluto individuare nel presente, così, anche una strada per il futuro”.

foto Calcio Catania