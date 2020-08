Calcio siciliano, la Coppa Italia si sposta al 6 settembre: via ai tornei dal 20 settembre

Il Consiglio Direttivo della FIGC Sicilia ha deliberato le date di partenza della prossima stagione agonistica in sede regionale. Per far disputare entrambi i turni di Coppa Italia di “Eccellenza” e di “Promozione” con la presenza di pubblico, è stato posticipato lo svolgimento della gare di andata e ritorno rispettivamente a Domenica 6 settembre 2020 e Domenica 13 Settembre 2020. Conseguentemente l’inizio dei Campionati di Eccellenza e Promozione viene posticipato a Domenica 20 Settembre 2020. I Campionati di 1^ e 2^ Categoria ed i Campionati Regionali “Under 17 (ex Allievi) ed “Under 15” (ex Giovanissimi) inizieranno Domenica 4 Ottobre 2020.

Ci saranno in Eccellenza 2 Gironi da 16 squadre

Girone A

949834 A.S.D. AKRAGAS 2018 916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO 941641 A.S.D. CANICATTI 740020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94 73462 A.S.D. CASTELTERMINI 951588 A.S.D. DOLCE ONORIO FOLGORE 916129 A.C.D. DON CARLO MISILMERI 952985 A.S.D. F.C. MAZARA CALCIO 949363 S.S.D. MARSALA CALCIO A R.L. 918942 A.S.D. MONREALE CALCIO 952956 A.S.D. NISSA F.C. 931617 A.S.D. ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO 910615 A.S.D. PARMONVAL 945609 S.S.D. PRO FAVARA 1984 937802 A.S.D. SANCATALDESE CALCIO 949775 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO

Girone B 740014 A.C.D. ACICATENA CALCIO 1973 65084 U.S.D. ATLETICO CATANIA 933381 A.S.D. CARLENTINI CALCIO 938006 S.S.D. CATANIA S.PIO X A R.L. 940733 ENNA CALCIO S.C.S.D. 945278 A.S.D. FC ACI S.ANTONIO CALCIO 935692 A.S.D. GIARRE 1946 941335 A.S.D. JONICA F.C. 938359 ASD NUOVA POL ACQUEDOLCI 916056 A.S.D. RAGUSA CALCIO 945320 A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE 74557 U.P.D. SANTA CROCE 951956 A.S.D. SIRACUSA 937886 A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO 952945 A.S.D. VIRTUS ISPICA 2020 910961 A.S.D. 1946 IGEA

Di seguito ecco gli accoppiamenti per Sedicesimi di Finale di Coppa Italia di Eccellenza nel Girone B che comprende le squadre messinesi.

NUOVA POL. ACQUEDOLCI 1946 IGEA GIARRE 1946 JONICA F.C. ENNA CALCIO ATLETICO CATANIA CATANIA SAN PIO X F.C. ACI S.ANTONIO CALCIO ACICATENA 1973 CARLENTINI CALCIO SIRACUSA REAL SIRACUSA BELVEDERE SPORT CLUB PALAZZOLO VIRTUS ISPICA 2020 SANTA CROCE RAGUSA CALCIO

Nel torneo di Promozione è stata ratificata la rinuncia del Merì e l’esclusione dell’Acquedolcese, con delega all’ufficio di presidenza di definire la composizione dei quattro gironi, che comprenderanno anche la Nuova Azzurra. Beffata la Pro Mende, prima tra le esclude dal ripescaggio.