Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Malta e Grecia. Musumeci firma l’ordinanza

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che prevede maggiori controlli per chi viaggia da e per la Sicilia. I siciliani che rientrano da Spagna, Malta e Grecia dovranno obbligatoriamente fare 14 giorni di quarantena per poi sottoporsi a tampone.

“Si avrà l’obbligo di registrarsi – si legge nell’ordinanza – sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto, rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria”.

Resta obbligatorio l’uso della mascherina, sul luogo di lavoro per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni, aventi sede, anche territoriale, in Sicilia, nonché per l’utenza. È, altresì, obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

I turisti che invece arrivano da Spagna, Grecia e Malta, “o che da questi territori hanno soltanto transitato” dovranno registrarsi all’app Sicilia Si Cura. I turisti saranno così presi in carico dall’Uscat, le unità mediche turistiche, e dovranno sempre essere a disposizione dei medici se contattati.