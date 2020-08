L’Igea 1946 trova l’accordo con Multanen ed anticipa la composizione del girone B di Eccellenza

L’Igea 1946 ha trovato l’accordo con l’attaccante finlandese Kalle Multanen, che dopo aver completare le formalità burocratiche firmerà il contratto con le società giallorosso. Serve infatti il nulla osta del Comitato veneto della Figc per ufficializzare l’acquisto del giocatore, che ha superato la settimana di prova, sotto l’attenta valutazione del tecnico Beppe Furnari e del suo staff.

La società barcellonese sulla sua pagina Facebook ha poi anticipato la composizione del girone B di Eccellenza, che secondo le ultime indiscrezioni metterà insieme le formazioni della Sicilia orientale (Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna).

Nelle 16 squadre per la prossima stagione 2020/2021 non ci sarà lo Scordia, ex Gela Fc, che non ha completato l’iter dell’iscrizione, lasciando il posto alla ripescata Jonica Santa Teresa Riva.

Ecco l’elenco completo ufficioso: