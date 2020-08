Barcellona, insediato il nuovo Presidente Giovani Dottori Commercialisti

Il 6 Agosto scorso presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto si è insediato il nuovo direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Barcellona.

Santi Caizzone ricopre la carica di Presidente, coadiuvato dal direttivo composto dalla Vice Presidente Carmela Grillo, dalla segretaria Claudia Guadagno, dal Tesoriere Pasquale Tramontana, dalla responsabile Commissioni Studi Lucia Maiuri e dal Probiviri Maria Spinella.

Il Neo Presidente, dopo aver ringraziato i partecipanti per la fiducia accordatagli e complimentatosi con l’uscente Presidente Agostino Torre per l’opera svolta nel precedente triennio, si propone di novellare le iniziative già in itinere e promuoverne di nuove mirate non solo ai colleghi e ai cultori delle materie economiche ma anche ai futuri professionisti.

Vista la complessa situazione economica odierna, auspica la nascita di proficue collaborazioni con le altre categorie professionali presenti sul territorio locale, atte a porre in essere delle valide esperienze professionalizzanti in campo multidisciplinare.