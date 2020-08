Barcellona, il consigliere Imbesi chiede interventi urgenti per le zone alluvionate

Il consigliere comunale Salvatore Imbesi, attraverso un’interrogazione che pone all’amministrazione e al presidente del consiglio comunale, chiede urgenti interventi relativi al nubifragio verificatosi sabato scorso a Barcellona Pozzo di Gotto.

Nello specifico, il Consigliere fa riferimento ai disagi e danni causati nel quartiere Sant’Antonio, completamente cancellato e messo in ginocchio, la zona di Fondaconuovo e strade vicine. E ancora alle frane avvenute nella zona di Centineo, Maloto e Portosalvo.

“La cittadinanza – afferma Imbesi – delle zone colpite si sente abbandonata e, oltre ad avere perso tutto, si è organizzata con le proprie energie e le proprie risorse per cercare di liberarsi dalla morsa di fango e acqua. Chi ha perso tutto necessita di risposte urgenti intanto in termini pratici e manutentori e successivamente di un aiuto economico per ricominciare.”

Da qui la richiesta “al Signor Prefetto di inviare l’esercito alla luce della necessità di dare una concreta mano d’aiuto alle popolazioni colpite dal disastro alluvionale; al Sindaco Metropolitano di Messina, onorevole Cateno De Luca, di inviare gli operai provinciali a poter dare il proprio contributo per un pronto ritorno alla normalità; alla ditta Dusty, che gestisce il servizio rifiuti in città, di destinare per un giorno i propri operai esclusivamente alla pulizia delle zone colpite.”