Barcellona, al via Discontinuo #3 an open studio dal 21 al 23 agosto del Collettivo Flock

Di·scon·tì·nuo/ è un aggettivo dai molteplici significati: è qualcosa o qualcuno incapace di seguire un ritmo costante, specialmente quello conveniente o prestabilito, mentre in matematica indica una funzione discontinua, la funzione di una variabile quando il suo limite, se la variabile tende a certi valori, risulti non definito.

DISCONTINUO an open studio #3 è la terza edizione della residenza d’artista organizzata dal Collettivo Flock, che avrà luogo dal 21 al 23 agosto a Barcellona Pozzo di Gotto in Vicolo I Placido Mandanici, 2.

Un palazzo liberty che dal 25 luglio ospita gli artisti Alessio Barchitta, Alice Paltrinieri, Viktoria Nianiou, ed il duo Studio Tuta formato da Alice Lotti e Patrizio Anastasi. Ad ogni artista è stata assegnata una stanza vuota, che nel corso della residenza è diventata un vero e proprio studio, mostrando già dai primi giorni le caratteristiche progettuali dei singoli artisti. Questi hanno potuto lavorare a contatto con il territorio, aspetto che ha influenzato inevitabilmente la loro produzione, dando così origine a risultati inaspettati.

Nella logica dell’open studio, caratterizzante l’evento, attrezzi, residui, errori, prototipi e riferimenti saranno visibili, a metà tra una mostra ed un cantiere in pausa, esaltando non solo il prodotto finale ma l’intero processo evolutivo dell’opera d’arte. Cinque artisti che condividono uno spazio destinato alla creazione, progettando giornalmente un percorso di fruizione coinvolgente, vivendo la casa come atelier e viceversa.

Inoltre il Collettivo Flock ha il piacere ospitare altri due progetti:

Seconda Classe, raccolta di fotografie di Massimo Imbesi a cura del Collettivo Flock.

Edito/Inedito (il libro d’artista) a cura di Giuseppe Mendolia Calella di Balloon Project. Il progetto espositivo propone una selezione di 10 libri d’artista: libri inediti perché realizzati manualmente, a tiratura limitata e/o stampati in proprio da artisti siciliani, accostati per tema o concetto ad altri libri d’artista firmati da grandi nomi delle arti visive contemporanee, prodotti da case editrici e quindi presenti sul mercato italiano e internazionale in molteplici copie.

Gli autori sono Daniela Ardiri, Francesco Balsamo, Giovanna Brogna Sonnino, Laura Cantale, Irene Catania Sophie Calle, Fischli & Weiss, Damien Hirst, Urs Lüthi, Pipilotti Rist