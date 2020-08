Barcellona: i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Puc, progetti utili per la collettività

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha definito l’iter per la presentazione dei progetti utili per la collettività, i cosiddetti Puc, che consentiranno l’intesa tra enti pubblici e privati per utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per la realizzazione delle attività a servizio del territorio.

La dirigente dell’ufficio Servizi Sociali ha firmato la determina con cui si definisce l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla co-progettazione con il Comune di progetti di pubblica utilità, destinato ad Enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, Enti religiosi, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

I progetti potranno prevedere iniziativa nell’ambito culturale (con il supporto nell’organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi), nell’ambito sociale (con il supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità), nell’ambito artistico (con il supporto nell’organizzazione di mostre e nella gestione di strutture museali), nell’ambito ambientale (nella riqualificazione di percorsi paesaggistici), nell’ambito formativo (con il supporto nella gestione di corsi e di attività scolastico e di doposcuola per ogni ordine di istruzione), e nell’ambito della tutela dei beni comuni.

E’ chiarito nell’avviso che le attività previste dai progetti non sono assimilabili ad attività di lavoro e le attività previste devono intendersi complementari a supporto o integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dal soggetto privato che aderisce all’iniziativa. Si attende adesso la pubblicazione dell’avviso, che farà scattare i termini per la presentazione delle domande di adesione. Non ci sarà una graduatoria, ma in questa fase viene richiesta la disponibilità alla co-progettazione, definita attraverso un successivo protocollo d’intesa.