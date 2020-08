Messina, arrestato corriere della droga calabrese con mezzo chilo di cocaina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, trasportata su un’autovettura in transito nella città di Messina.

L’attività operativa, frutto dell’intensificazione dei controlli per il periodo estivo sui mezzi in transito nella città dello Stretto, ha consentito di trarre in arresto un ventenne di Melito Porto Salvo (RC), già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato individuato allo sbarco dai traghetti provenienti dalla Calabria, alla guida dell’auto ed è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La cocaina era trasportata in un sacchetto fasciato più volte nel cellophane e nascosta nel vano motore dell’auto presa a noleggio, nell’inutile tentativo di sfuggire ai controlli ed al fiuto del cane antidroga Dandy.

Il corriere, che sul mercato avrebbe fruttato almeno 100 mila euro, è ora in cella in attesa di comparire davanti al giudice per il processo per direttissima.

L’operazione si inquadra nell’ambito di un’attenta ed approfondita analisi di rischio, volta al monitoraggio dei punti di ingresso e di uscita dalla città peloritana, per il contrasto dei traffici illeciti posti in essere da soggetti che, sfruttando il sopraggiungere della stagione turistica e il notevole incremento di passeggeri che raggiungono l’isola, provano a sfuggire ai controlli, mescolandosi agli inconsapevoli turisti.

Per queste ragioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle messinesi e della locale Procura della Repubblica è altissima rispetto ad un fenomeno criminale di così grave impatto sociale e sintomatico, alimentato dall’esistenza di agguerrite e strutturate organizzazioni criminali, in grado di gestire quantitativi così rilevanti di droga.