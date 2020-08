Asp Messina, Paolo Cardia è il nuovo direttore del Dipartimento Cure Ospedaliere

Dopo l’insediamento del Comitato di Dipartimento e dopo avere esaminato le candidature proposte, il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia ha nominato il dottor Paolo Cardia nuovo direttore del Dipartimento Cure Ospedaliere.

Il dott. Cardia, che rimarrà in carica per tre anni ed attuale direttore della UOC Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Milazzo, è un dirigente medico con vasta e pluriennale esperienza in ambito ospedaliero. Ha ricoperto vari incarichi nella sua attività professionale fra i quali anche quello di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, prima con il Commissario Letizia Di Liberti e successivamente nel periodo nel quale il Papardo ha avuto come commissario lo stesso Paolo La Paglia.

Il dipartimento ha competenza sulle attività di raccordo logistico-organizzative dei sette ospedali che afferiscono all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, i quali avranno così la migliore sinergia funzionale per assistere i pazienti.