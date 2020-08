Campionato Aci Karting, Sebastiano De Matteo vince in KZN Over

Con la ripresa dei Campionati Regionali ACI Karting 2020 dopo l’emergenza sanitaria Covid-19, sul circuito internazionale di Siena il messinese di Barcellona Pozzo Di Gotto Sebastiano De Matteo ha vinto in KZN Over.

In occasione della quarta prova del Campionato Regionale di zona, ben 25 piloti hanno preso parte alla categoria che sarà Tricolore fra poco più di un mese su questo stesso circuito. L’esperto pilota del Sicilia Racing kart ha trionfato in finale compiendo anche il giro più veloce del circuito in 40”421, dopo aver staccato il terzo tempo in qualifica e aver raccolto un quinto piazzamento in pre-finale.

“È stata una bella gara – ha commentato De Matteo – vincere in rimonta è sempre gratificante. Sono infatti partito dalla quinta casella dello schieramento e ho dovuto mantenere un passo di gara veloce per potere prendere il primato e mantenerlo fino alla fine, malgrado il degrado della frenatura sull’anteriore. Adesso io e il mio Team con cui ho un ottimo affiatamento ci sentiamo pronti per disputare la prova Tricolore con ottime chances”.