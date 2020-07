Igea 1946 ufficializza anche l’esterno d’attacco Santino Biondo

L’Igea 1946 ha definito oggi pomeriggio l’acquisto dell’attaccante esterno Santino Biondo, che torna a Barcellona dopo l’esperienza di due anni fa con con l’Igea Virtus in serie D. Non è stato un problema trovare l’intesa per la società del presidente Stefano Barresi, con un giocatore che conosce bene la piazza ed è stato apprezzato per la sue qualità nell’anno in cui la squadra barcellonese conquistò la vittoria nei playoff di serie D.

Biondo torna nella città del Longano dopo le esperienza in Eccellenza con il Città di Sant’Agata e l’anno scorso con Licata e Cittanovese in serie D. Prima di vestire la maglia dell’Igea Virtus aveva giocato due anni con il Rocca di Caprileone e poi ad Acireale in Eccellenza. Giocatore scattante e con il fiuto del gol, può certamente da un contributo di qualità al gruppo del tecnico Beppe Furnari.

Oggi è iniziato il pre-raduno, con i test atletici per tutto il gruppo di giocatori della rosa. Con loro ci sono alcuni elementi in prova, come l’attaccante finlandese Kalle Multanen, che, dopo le valutazioni dello staff tecnico, potrebbero entrare a far parte in pianta stabile del gruppo giallorosso. Da lunedì inizierà il ritiro vero e proprio, che servirà a mettere fieno in cascina per un torneo di serie D che si preannuncia molto competitivo.