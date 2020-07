L’Orsa Basket conferma il nuovo capitano Antoniani e ingaggia i fratelli Caroè

L’Orsa Basket Barcellona continua a plasmare il roster di giovani talenti da affidare alle cure del tecnico Pippo Filippo Biondo.

Negli ultimi giorni la società ha infatti definito la conferma di Luca Antoniani, che sarà anche il nuovo capitano della compagine barcellonese, e ha definito l’intesa per il prestito gratuito con il Lions Messina dei fratelli Federico (classe 2003) e Marco (classe 2001) Caroè

La promozione di Antoniani per il ruolo di capitano della squadra è arrivata dopo che la guardia del 2002 ha confermato la sua volontà di rimanere a Barcellona Pozzo di Gotto. Per l’esterno si tratta del terzo campionato di Serie C Silver con l’Orsa Basket e, dopo gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione, la società ha deciso di affidare il delicato ruolo di guidare dal campo la squadra ad una tranquilla salvezza.

Federico e Marco Caroè, rispettivamente classe 2003 e 2001, come detto restano di proprietà con il Lions Messina ed arrivano a Barcellona in prestito gratuito, per un contratto biennale con la nostra società.

Federico è uno dei migliori prospetti giovanili della provincia nel ruolo di play/guardia e nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D con la formazione del Savio Messina, concludendo con una media di oltre 28 punti a partita.

Marco è invece un’ala forte e andrà a completare il reparto lunghi del roster di C Silver, oltre a disputare il Campionato Under 20.

“I due atleti – si legge in una nota – sono stati fortemente voluti da coach Biondo e nonostante le numerose richieste da società più blasonate della nostra, hanno scelto di sposare il “progetto Orsa Basket”, che ci auguriamo possa permettere di completare il loro percorso di crescita sia sportiva che umana”.