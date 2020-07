L’Igea ingaggia il centrocampista Ferraù e conferma il terzino Trimboli

L’Igea 1946 ha definito l’ingaggio del centrocampista Cristian Ferraù, classe 1998, prodotto del vivaio dell’FC Messina.

Il giocatore nel corso della sua carriera ha vestito le maglie delle formazioni Primavera di Catania e Torino, collezionando 15 presenze nell’ultimo campionato di Serie D tra Paceco e Palazzolo, prima del ritorno a Messina, dove nella stagione 2018/19 ha collezionato 22 presenze ed un gol in serie D. L’anno.scorso ha vestito le maglie di Sancataldese e S. Croce in Eccellenza.

“Sono felice di aver chiuso rapidamente la trattativa -dichiara il neo giallorosso- trovando subito l’intesa con il ds. La società mi ha fatto una grande impressione e sono felice di indossare una maglia così prestigiosa”.

Confermato anche il difensore Marco Trimboli classe 2002, che può coprire il ruolo di terzino. Per il sostituto di Mondello, che ha lasciato Barcellona per motivi di lavoro, si opterà per una scelta interna, con Tonino Longo pronto ad arretrare sulla linea di difesa.