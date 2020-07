Gotha VII, riformata la sentenza d’appello per 29 imputati: tre assoluzioni e 150 anni di carcere

Alla fine della camera di consiglio, la Corte d’Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, conferma assoluzione per Alessandro Maggio, e disponendo altre tre assoluzioni per Antonino De Luca Cardillo, Carmela Milone e Antonino Polito. Per gli altri imputati, in secondo grado sono stati inflitta oltre 150 anni di carcere, con una riduzione sul totale complessivo che nel primo processo sfiorava i 190 anni. Ecco il dettaglio con in maiuscolo le condanna modificate in secondo grado:

Salvatore Santangelo 4 ANNI (4 anni)

Carmelo Tindaro Scordino 5 ANNI e 2000 euro (8 anni e 3.000 euro di multa)

Tindaro Santo Scordino 2 ANNI e 2000 euro (3 anni e 4.000 euro di multa)

Sergio Spada 5 ANNI e 2000 euro di multa (8 anni e 3000 euro di multa)

Antonio Giuseppe Treccarichi 2 ANNI in aumento con altra pena (4 anni e 5000 euro di multa)

Carmelo Salvatore Trifilò 2 ANNI e 8 MESI (4 anni)

Francesco Foti 6 ANNI e 2000 euro di multa (7 anni e mezzo e 5000 euro di multa)

Mariano Foti 8 ANNI (9 anni e mezzo e 6000 euro di multa)

Fabrizio Garofalo 9 anni

Massimo Giardina 8 ANNI e 4 MESI e 6000 euro di multa (7 anni e 5000 euro di multa)

Ottavio Imbesi 2 ANNI e 8 MESI in continuazione con altra pena (5 anni)

Giuseppe Antonio Impalà 9 anni

Francesco Carmelo Messina 5 ANNI (12 anni e 6000 euro di multa)

Agostino Milone 12 anni e 8000 euro di multa

Carmela Milone ASSOLTA (2 anni con le attenuanti generiche)

Domenico Giuseppe Molino 5 ANNI e 4 MESI (11 anni e 5 mila euro di multa)

Massimiliano Munafò 3 ANNI (4 anni)

Antonino Polito ASSOLTA (2 anni con le attenuanti generiche)

Antonino Antonuccio 6 anni e 6000 euro di multa

Antonino Bellinvia 2 ANNI e 1700 euro di multa (3 anni e 2000 euro di multa)

Santino Gigi Benvegna 9 ANNI e 300 euro di multa (7 anni)

Tindaro Calabrese 2 ANNI e 8 MESI (4 anni)

Giovanni Calderone 7 anni

Domenico Chiofalo 1 anno e mezzo

Salvatore Chiofalo 10 ANNI (8 anni)

Sebastiano Chiofalo 9 anni e 6000 euro di multa

Alessandro Crisafulli 8 anni e 10000 euro di multa

Antonino D’Amico 8 ANNI (12 anni e 2000 euro di multa)

Antonino De Luca Cardillo ASSOLTO (3 anni e 4000 euro di multa)

L’operazione Gotha VII aveva consentito di incastrare alcuni degli esponenti storica del clan di barcellonesi e dei mazzarroti, insieme alle nuove leve, che si preparavano a guidare gli interessi della cosca nel settore delle estorsioni e della spaccio di droga.