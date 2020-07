L’Igea 1946 pronta ad annunciare un attaccante ed un difensore di prima fascia

L’Igea 1946 sta per definire due tasselli importanti nella rosa a disposizione del tecnico Beppe Furnari. La società del presidente Stefano Barresi ha praticamente definito gli accordi con l’attaccante italo-argentino Juan Martin Cano e con il difensore ex igeano Riccardo Cassaro.

L’attaccante Juan Martin Cano arriva a Barcellona dopo una stagione divisa a metà, tra l’esperienza di Paternò in Eccellenza fino a dicembre, per poi trasferirsi in Sardegna a Monastir Kosmoto sempre in Eccellenza.

Pronto a rientrare in casacca giallorossa sarebbe anche il difensore Riccardo Cassaro (nella foto di Puccio Rotella) all’Igea Virtus nella stagione 2016-2017, prima delle esperienza con il Messina in serie D e con il Licata, con cui ha conquistato la promozione in serie D ed ha disputato l’ultimo torneo concluso con la salvezza per la società agrigentina.

La dirigenza dovrebbe definire gli ultimi dettagli nella giornata di domani ed ufficializzare gli acquisti entro domenica.