Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm: proroga delle misure anti contagio

Il Governo si sta preparando a ridefinire le regole approvate per la Fase 3. In arrivo, infatti, un nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus per prorogare le misure già esistenti a contenere il contagio. Sarà il ministro della Salute Roberto Speranza oggi in Parlamento a presentare le regole e a prorogarle fino a fine mese.

Resterà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi di accesso pubblico, in assenza di distanziamento sociale. La regola è valida sia per i negozi ma anche per gli uffici pubblici, i ristoranti e i locali di ogni genere quando ci si alza dal tavolo. Mascherina obbligatoria anche dal parrucchiere e in palestra oltre che sui mezzi pubblici, cinema e nei teatri.

Resta il divieto di assembramento con relative multe, soprattutto per via dei nuovi focolai che sono stati individuati nel Paese, controlli nei luoghi della movida e sulle spiagge. Il Ministero dell’Interno potrebbe varare una nuova circolare specifica. Al vaglio dell’esecutivo ci sono anche nuove sanzioni per i lidi balneari che non rispettano le regole sul distanziamento fra lettini e ombrelloni.

La riapertura delle discoteche al chiuso e la possibilità di organizzare fiere e sagre, inizialmente previste per il 14 luglio, verranno posticipate probabilmente di altri 15 giorni. L’ultima parola spetta comunque alle singole Regioni, che possono autorizzare la riapertura assumendosene la responsabilità o attenersi ai provvedimenti dell’esecutivo in base al rischio contagi sul proprio territorio.