L’Igea ufficializza Cardia e punta su un difensore ed un attaccante

L’Igea 1946, come anticipato nei giorni scorsi, chiude anche la trattativa con l’ex giallorosso Francesco Cardia. Dopo Assenzio e Longo, la dirigenza del presidente ha riportato a Barcellona un centrocampista dai piedi buoni e grande carisma, che era stato protagonista della stagione 2015/2016 conclusa con la promozione dell’Igea Virtus in serie D. Cardia nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Jonica Santa Teresa Riva, vincendo il campionato di Promozione e conquistando la salvezza in Eccellenza. Il centrocampista giallorosso entrò nel cuore dei tifosi igeani per la sua grinta che resero punto di forza della squadra del tecnico Raffaele, con ottime prestazione impreziosite da cinque reti.

La società continua a lavorare sul mercato sopratutto su due profili, un difensore ed un attaccante, che potrebbe non essere il finlandese Kalle Multanen.