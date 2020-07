La Nuova Azzurra festeggia la Promozione e programma la prossima stagione

Una festa per onorare un traguardo importante come la conquista della Promozione. Lo staff della Nuova Azzurra, la dirigenza, i tecnici ed i giocatori si sono ritrovati in un noto locale delle colline barcellonesi per chiudere un’annata esaltante, con un occhio alla prossima stagione.

Dopo un’iniziale preoccupazione, il presidente Giovanni Giunta e la dirigenza della formazione barcellonese hanno rotto gli indugi e sono pronti ad affrontare il campionato di Promozione con uno spirito battagliero. L’incontro ieri sera è stato un modo per ringraziare tutti i protagonista della stagione conclusa con il salto di categoria.

La notizia più importante è stato l’ingresso di uno sponsor, che è interessato a supportare la società per il prossimo campionato. “Ci confortano – dichiara il presidente Giunta – le conferme anche dei tanti piccoli sponsor precedenti che, nonostante tante difficoltà collegabili all’emergenza sanitaria, continueranno a credere nella Nuova Azzurra. Cercheremo di coinvolgere altri sponsor ed entro la fine di luglio proveremo a concludere la prima fase della pianificazione, con l’iscrizione al campionato e tutti gli adempimenti preliminari”.

Per quanto riguarda la rosa della prossima stagione, il confermato tecnico della Nuova Azzurra, Giuseppe Salvo, ha le idee chiare: “Nei prossimi giorni d’intesa con la dirigenza, saranno confermati ufficialmente quasi tutti i calciatori dello scorso anno con innesti di altri juniores, che saranno impegnati anche nel torneo giovanile. Sugli altri acquisti nella prossima settimana cerchermo di sciogliere le riserve”. Ai primi di settembre sarà presentata ufficialmente la squadra 2020/2021, mentre la preparazione precampionato inizierà in agosto. “Personalmente – aggiuge Salvo, premiato con una targa ricordo durante la serata – sono fiducioso che con l’organico attuale e con alcuni innesti, la squadra potrà affrontare un campionato dignitoso e confermare la propria permanenza nella categoria appena conquistata”.

I prossimi passaggi per la dirigenza, composta non solo dal presidente Giunta ma anche da Ciccio Catalfamo, Salvo Miano, Stefano Calabrese, Massimo Agnello, saranno il disbrigo di tutte la documentazione per procedere all’iscrizione al campionato di Promozione e la definizione con l’amministrazione comunale della disponibilità della struttura del “Felice Naselli” di Fondaconuovo, che necessita di opportuni lavori di sistemazione e messa in sicurezza per ottenere il via libera dalla Figc.

foto Antonio Brigandì