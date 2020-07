L’Igea 1946 annuncia il ritorno di Tonino Longo: in arrivo anche Ciccio Cardia

L’ASD Igea 1946 stringe i tempi del mercato per definire l’organico da consegnare al tecnico Peppe Furnari.

Dopo l’ufficiale dell’arrivato di Assenzio, sempre dal Città di Sant’Agata torna il giallorosso il mediano Tonino Longo, classe 1993. Il centrocampista si era messo in mostra nella stagione 2017/18 in serie D con l’Igea Virtus, prima di giocare da protagonista anche in Eccellenza con le maglie di Rocca di Caprileone e Città di Sant’Agata.

La società giallorossa è ormai pronta ad annunciare anche un altro ritorno, quello di Ciccio Cardia, il cui accordo sarà ufficializzato nelle prossime ore. Cardia, tra gli artefici delle promozione in serie D dell’Igea Virtus, vestirà la maglia della prima squadra barcellonese dopo l’ultima stagione con la Jonica di Santa Teresa Riva, formazione di Eccellenza.

Sfuma l’ipotesi un altro ritorno, quello del centrale di difesa Maurizio Dall’Oglio, che ha scelta di accettare l’offerta del Licata in serie D, ed è stato sancito il divorzio con il mediano Natale Gatto, che ha annunciato la scelta sui social, con un tono polemico nei confronti della dirigenza, dopo che non è stato trovato l’accordo sul rimborso spese per la prossima stagione.