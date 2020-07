L’I.C. Foscolo entra nell’Albo d’oro Nazionale di “Geometriko”

Grandi soddisfazioni e riconoscimenti presso l’Istituto Comprensivo “Foscolo” per il Torneo Nazionale di “Geometriko”, un gioco educativo ideato dal Professore Leonardo Tortorelli con l’obiettivo di sfruttare il canale ludico per stimolare nei ragazzi l’acquisizione e il consolidamento di attività metacognitive e competenze geometriche, in particolare per ciò che riguarda la geometria piana.

La competizione, patrocinata dal “Centro Pristem dell’Università Bocconi” di Milano e giunta quest’anno alla sua 5° edizione, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria Covid-19, ha ideato una sua originale trasformazione online che si è conclusa, per la categoria G2 scuole secondarie di 1° grado, con le “Semifinali e Finali Nazionali 2020”, svolte virtualmente sulla piattaforma Zoom dal 30 giugno al 3 luglio.

Dopo aver seguito il corso di formazione ideato dal “Coordinamento Nazionale Geometriko” e messo a disposizione di alunni, docenti e famiglie su YouTube per prendere dimestichezza con la “Plancia di Geo…ko!”, un’applicazione capace di simulare in modo virtuale una reale partita, la squadra composta da Antonino Biondo, Irene Calabrese, Giuseppe Levita, Antonio Pavone e Rita Chiara Scarpaci ha affrontato con entusiasmo, sotto l’attenta guida dalle docenti referenti del “Gruppo Math” Carmen Bisignani Janita Conti e Grazia Mazzeo, le tre combattute semifinali nazionali.

A conclusione della fase preliminare e in base alla graduatoria, ha avuto accesso alla finalissima e ha rappresentato l’Istituto e la regione Sicilia l’alunno Giuseppe Levita, che si è alla fine classificato al 4° posto nazionale ottenendo la “medaglia di rame”, mentre Rita Chiara Scarpaci, non ammessa per regolamento alla partita di vertice pur avendo in graduatoria lo stesso punteggio del 5° e 6° classificati, ha conquistato comunque la “medaglia di legno” pari merito. Grazie a tale traguardo prestigioso, entrambi sono entrati quindi nell’”Albo d’oro di Geometriko e avranno diritto di accesso diretto alle Finali Nazionali fino al 3° anno delle scuole superiori. Altri due alunni dell’Istituto sono giunti nella classifica TOP 20: Antonino Biondo al 10° posto e Irene Calabrese al 18°.

Grande soddisfazione ha manifestato il Dirigente Scolastico Felicia Maria Oliveri, che si è mostrata compiaciuta dell’ennesimo traguardo che gli alunni, sapientemente guidati dai loro docenti, sono riusciti a conseguire, dimostrando passione, tenacia e coinvolgimento tali da non farli arretrare neppure di fronte alle difficoltà quali l’emergenza Covid, che in questi mesi ha stravolto non solo l’attività didattica regolare ma anche la loro quotidianità.