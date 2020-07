L’Igea 1946 ingaggia il centrocampista Roberto Assenzio

L’Asd Igea 1946 centro il primo colpo di mercato in entrata, con l’ingaggio di Roberto Assenzio, classe 1987, esperto centrocampista all’occorrenza esterno destro, proveniente dal Città di Sant’Agata.

Assenzio approda alla corte del tecnico Peppe Furnari e vanta in carriera oltre 160 presenze in serie D, con le maglie di Acicatena, Fc Messina, Akragas, Sicula Leonzio, Noto e Licata. Ha iniziato la stagione scorsa in serie D con il Licata per poi passare al Città di Sant’Agata, con cui ha conquistato la promozione in serie D. Assenzio si aggiunge ai sei confermati ed alza il il livello qualitativo dell’organico giallorossa.

La società sta lavorando su altri profili, come l’attaccante finlandese Kalle Multanen e l’esterno Tonino Longo.