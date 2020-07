Il gruppo #Noicisiamo appoggia l’appello di rilancio della squadra di basket barcellonese

Il gruppo politico #Noicisiamo, dopo aver appreso l’appello lanciato da un gruppo di appassionati di basket barcellonesi, ha espresso la sua nostalgia per i momenti più belli vissuti dalla pallacanestro cittadina negli anni passati, quando nella città del Longano era una consuetudine ospitare le telecamere di Rai Sport e giornalisti vari durante le partire.

“Abbiamo ricordato anche noi – si legge nella nota – con un pizzico di nostalgia quegli anni. Una fiamma che non si è mai spenta e che oggi rischiara ancora l’ambiente cittadino grazie ai sacrifici di quel gruppo di amici che si è riunito per dare vita all’Or.Sa. Basket. Per questo motivo, riteniamo sia doveroso che l’imprenditoria locale e la politica non rimangano inermi di fronte all’appello lanciato da un gruppo di appassionati pronto a far diventare il “PalAlberti” il temuto fortino barcellonese, dove vincere era impresa ardua per tutti.”

“Barcellona ha bisogno della sua squadra. Il gruppo #Noicisiamo, in questa sede, conferma la sua disponibilità a dare una mano alla palla a spicchi locale. Siamo pronti a fare la nostra parte, se ce ne sarà bisogno e auspichiamo che altri possano seguire il nostro esempio perché crediamo nello sport come fondamentale veicolo di rilancio della nostra città, non soltanto sotto il profilo squisitamente economico, ma anche nell’ambito sociale.”