Orsa Basket, Zachow alla corte di coach Pippo Biondo

Julian Zachow è un nuovo giocatore dell’Orsa Basket Barcellona. L’uruguagio, con passaporto spagnolo, play-guardia classe 1995 per 185 cm. lo scorso anno ha vestito la canotta dell’Adrano in serie C Silver, prima di passare al Mesagne nella seconda parte di stagione.

L’esterno ha accettato con entusiasmo il progetto giallorosso e affiancherà coach Biondo anche nella gestione del minibasket. Il procuratore Pablo Filloy ha favorito la buona riuscita dell’operazione.

La società comunica inoltre che Angelo Salvatico non vestirà la maglia dell’Orsa nella prossima stagione, lo ringrazia per quanto fatto in questi anni e gli augura le migliori fortune sportive. La stessa società rende noto di aver ricevuto numerose offerte dalla serie C Gold per Nicolas Alberione, le quali saranno valutate nei prossimi giorni.