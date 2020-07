Barcellona, intensificati gli interventi di manutenzione a partire dalla zona di Gala

Sono stati avviati da alcuni giorni i lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria in alcune zone del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’amministrazione Comunale, attraverso l’Assessore Angelo Paride Pino, ha risposto alle sollecitazioni che erano arrivati dal Comitato di Gala, dove sono intervenuti gli operai dell’Esa per bonificare la vie del quartiere dalle sterpaglie. Lo stesso assessore ha ammesso i ritardi negli interventi: “Porgo le sue scuse a tutti i cittadini barcellonesi per il ritardo di questi interventi, ma sono stati dovuti anche a problemi legati all’emergenza sanitaria Covid-19, che ha rallentato tutto l’iter delle procedure ordinarie per lo svolgimento dei lavori”.

“Stiamo cercando di accelerare – ha proseguito l’Assessore Angelo Paride Pino – quanto più possibile gli interventi di manutenzione dei luoghi pubblici e delle saie. Ringraziamo l’Onorevole Tommaso Calderone che è intervenuto per ottenere la disponibilità di un numero maggiore di operai dell’Esa, già a lavoro per la bonifica delle aree.”

Oltra alla zona di Gala sono stati avviati gli interventi di scerbatura e bonifica nella via Stretto I Coccomelli, nella frazione Santa Venera e in Via Destra Longano. Nelle prossime settimane sono stati programmati ulteriori lavori di manutenzione anche nei quartieri periferici della città del Longano, come Sant’Antonio, Fondaconuovo, nella frazione di Acquaficara, Bartolella e Oreto.

Stamattina avviati, inoltre, i lavori per la pulizia della Saia Ciraolo a Sant’Antonio Abate. Un intervento importante per eliminare dal corso erbacce, rovi e cumuli di spazzatura in vista della stagione autunnale.