Il gruppo #Noicisiamo omaggia l’Igea 1946 e Nuova Azzurra

A causa dell’emergenza Covid-19 che non ha permesso di godere dei successi di Igea 1946 e Nuova Azzurra, il gruppo politico #Noicisiamo ha voluto porre l’accento su queste due squadre di calcio che onorano la città di Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’Igea ha riportato – si legge nella nota – i colori giallorossi in Eccellenza, la Nuova Azzurra ha raggiunto lo storico traguardo del campionato di Promozione. A entrambe auguriamo un futuro radioso, all’altezza dei sacrifici compiuti dalle rispettive dirigenze. #Noicisiamo crede fermamente nello sport e nei suoi valori perfettamente rappresentati da due società forti sul campo ma al tempo stesso leali e promotrici di autentica cultura sportiva. A tal proposito, apprese dalla stampa le difficoltà che la Nuova Azzurra starebbe trovando sul suo percorso per affrontare il prossimo impegnativo campionato di categoria superiore, auspichiamo che il Presidente Giovanni Giunta, cui va il merito di avere sempre gestito con equilibrio il sodalizio, riesca a trovare quelle sponde e quegli aiuti necessari per poter regolarmente disputare un torneo ampiamente meritato e conquistato sul campo.”