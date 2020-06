Barcellona, protocollo operativo da seguire al Villino Liberty

Nell’ambito dell’emergenza Covid, il Villino Liberty “Foti-Arcodaci” di Via Roma a Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato un protocollo operativo che interesserà tutte le attività culturali tra cui mostre e convegni, con alcune regole da seguire.

Gli eventi che si svolgeranno all’interno della struttura saranno a numero chiuso ed i partecipanti potranno presenziare solo se invitati dagli organizzatori, esibendo invito cartaceo o digitale. Per quanto possibile, gli spazi dovranno essere riorganizzati in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

L’utilizzo di mascherine è obbligatorio sia per il pubblico, ad eccezione di bambini di età inferiore a 6 anni o soggetti con disabilità, sia per il personale lavoratore. È necessario, infine, mettere a disposizione degli utenti e addetti dei distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.