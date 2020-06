Paolo Calabrò ringrazia il Centrosinistra per la solidarietà sulla sua revoca

Il dottore Paolo Calabrò ha inviato in redazione una nota di ringraziamento per coloro che gli hanno manifestato solidarietà dopo il provvedimento di revoca da responsabile del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Cutroni Zodda. “Sento il dovere di ringraziare dal profondo del cuore quanti (e sono stati in gran numero) mi hanno espresso solidarietà e vicinanza per un provvedimento a mio danno tanto illegittimo quanto ritorsivo”

Il medico sottolinea la presa di posizione dei partiti e movimenti del centrosinistra barcellonese: “Apprezzo particolarmente le iniziative degli esponenti dell’area del centrosinistra (PSI, CITTA’ APERTA E PD) che, seppur storicamente non mi ha mai visto vicino alle sue posizioni, con grande onestà intellettuale, non ha esitato a dimostrarmi concretamente ed ufficialmente la sua posizione al riguardo. Ciò mi da ulteriormente forza, e nonostante i provvedimenti “contra personam”, mi sprona a “non chiudere la bocca” e mi dà più linfa e convinzione per continuare una battaglia che conduco da anni. Pertanto, sarei ben lieto di mettere le mie conoscenze tecniche e professionali a disposizione di quanti hanno realmente a cuore le sorti di questa città e del suo ospedale”.